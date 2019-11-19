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    روسيا: إعادة دفعة جديدة من أطفالنا المقاتلين في صفوف داعش من العراق

    03:35 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
    روسيا: إعادة دفعة جديدة من أطفالنا المقاتلين في صفوف داعش من العراق

    علم روسيا

    موسكو – (أ ش أ):

    أعلنت وزارة الطوارئ الروسية إعادة أطفال المواطنين الروس المقاتلين في صفوف تنظيم (داعش) الإرهابي من العراق، وذلك في رابع دفعة إجلاء للأطفال من هذا النوع.

    وأوضحت السلطات الروسية - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية الثلاثاء - أن الأطفال تم إجلاؤهم من مختلف المدن العراقية، واحُتجزوا في بغداد مع أمهاتهم، اللاتي تمت إدانتهن أو لا زلن قيد التحقيق بتهم الانتماء إلى منظمات إرهابية.

    وفي السياق ذاته، ذكر المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الروسية أن 32 طفلًا تمت إعادتهم إلى روسيا تتراوح أعمارهم من 1 إلى 9 سنوات، وسيتم نقلهم إلى مستشفى الأطفال لإجراء الفحوص الطبية اللازمة.

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