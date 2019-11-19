مسؤول كويتي: نمو الطلب على الطاقة في تزايد مستمر

الكويت- (د ب أ):

كشف مسؤول كويتي اليوم الثلاثاء أن نمو الطلب على الطاقة في تزايد مستمر إذ تقدر توقعات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هذا النمو بنسبة 23 بالمئة بين عامي 2020 /2040 .

وقال وزير التربية ووزير التعليم العالي في الكويت الدكتور حامد العازمي ، اليوم الثلاثاء خلال افتتاح اعمال المؤتمر الدولي السابع لأبحاث وتطوير الطاقة المقام برعاية ولي العهد، إن (أوبك) تتوقع أن يشكل النفط والغاز أكثر من 50 بالمئة من احتياجات الطاقة العالمية وسيزيد الطلب بنحو 14 مليون برميل بحلول عام 2040.

وأكد العازمي أن الكويت تولي موضوع الطاقة اهتماما متجددا كونها أبرز الدول المنتجة للنفط بالعالم ولها مصاف ومعامل كبيرة في الصناعات البتروكيماوية، مشيرا إلى أن من صميم اهتمام القائمين على الصناعات النفطية السعي نحو التطورات المتسارعة .

ولفت إلى أن المؤتمر يمثل حلقة من حلقات تطلعات الكويت المستقبلية وخطط مشروعاتها الطموحة إلى تطوير استغلال هذاالمصدر الثري الذي يعتمد عليه اقتصاد البلاد بصورة جوهرية.

وأفاد بأن هذه الزيادة الاستهلاكية ليست وليدة الحاجة الشرهة إلى توفير مصادر الوقود لوسائل النقل ومحطات توليد الكهرباء بل أن تنامي صناعة البتروكيماويات يسهم بشكل كبير في زيادة معدلات الطلب.

وذكر أنه يقع على عاتق العلماء والباحثين مهمة عظيمة تتمثل بالتغلب على آثار هذا الطلب المتزايد بما يحقق معادلة مريحة للمنتج والمستهلك، مشيرا إلى أن الاستهلاك المتنامي للوقود ينتج مشكلات بيئية عظيمة منها تعاظم ظاهرة الاحتباس الحراري مما يقتضي البحث عن وقود بمواصفات آمنة قدر الإمكان وهو ما ينبغي أن يكون على راس أولويات المؤتمرات العلمية في حقل الطاقة.

ويعقد هذا المؤتمر بمشاركة دائمة من الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد والتكييف (اشري) ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وجمعية المهندسين الكويتية ووزارة الكهرباء والماء ومؤسسة البترول الكويتية وشركة الغانم العالمية.