تايوان تحث هونج كونج على العودة إلى "العقلانية"

تايبيه- (د ب أ):

حثت حكومة تايوان اليوم الثلاثاء حكومة هونج كونج على العودة إلى "العقلانية".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية جوان أو: "نحث حكومة هونج كونج على العودة إلى العقلانية والاستماع إلى صوت الشعب. لحل قضايا هونج كونج يجب منح الشعب الحرية والديمقراطية والاقتراع العام الحقيقي".

وجاءت تعليقاتها وسط حصار للشرطة لجامعة هونج كونج للفنون التطبيقية، التي شهدت أسوأ أعمال عنف خلال ستة أشهر من الاحتجاجات في الإقليم الصيني الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.

وقالت أو: "نحن قلقون للغاية إزاء عنف شرطة هونج كونج والاعتقالات غير اللائقة".

كما أدان وزير الخارجية التايواني جوزيف وو المشاهد في هونج كونج خلال المواجهة في الجامعة.

وقال الوزير في تغريدة على تويتر: "خلال حصار جامعة الفنون التطبيقية، تم احتجاز الأطباء وممرضين وأفراد من فرق الطوارئ الطبية مع تقييد أيديهم خلف ظهورهم. هذا أمر غير مقبول على الإطلاق".

وأكد مجلس شؤون البر الرئيسي التايواني على مستوى مجلس الوزراء، وهو الجهاز الحكومي الذي يتعامل مع بكين، أنه تم القبض على طالبة تايوانية، 18 عامًا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء على أيدي الشرطة في الجامعة في هونج كونج.

وساعد المكتب الذي يمثل المجلس في هونج كونج عائلة الطالبة المحتجزة ومحاميها في تأمين الإفراج عنها ، وفقا لبيان للمكتب.