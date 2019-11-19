إيران: الهدوء عاد إلى مدن البلاد بعد أيام من الاحتجاجات

طهران- (د ب أ):

أكد متحدث إيراني اليوم الثلاثاء أن الهدوء عاد إلى مدن البلاد، وذلك بعد أيام من الاحتجاجات.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي القول إنه "بفضل توجيهات قائد الثورة وجهود قوات الشرطة ووعي الشعب عاد الهدوء إلى مدن البلاد".

وأعرب عن أسفه لوقوع "حوادث مريرة خلال الأيام الماضية".

ودعا إسماعيلي الشعب "للإبلاغ عن مثيري الفتنة والشغب والمخربين".

وأكد أنه "إلى جانب تحديد هويات مثيري الشغب، فقد تم اعتقال من كانوا يصورون لصالح القنوات الأجنبية".

وشهدت إيران على مدار الأيام القليلة الماضية احتجاجات واسعة ضد قرار الحكومة اعتماد نظام الحصص في توزيع الوقود ورفع أسعاره. وتؤكد الحكومة أن القرار هو "لتصويب أسعار الوقود" واقتضته الضرورة في وقت "تشهد فيه البلاد عقوبات وضغوطا غير مسبوقة".

وحتى الآن، أقر المسؤولون الإيرانيون بمقتل ثلاثة أشخاص، اثنان منهم من قوات الشرطة، إلا أن شهود عيان يؤكدون أن الأعداد أكبر بكثير.