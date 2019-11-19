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تكليف وزير الخارجية الكويتي بتشكيل الحكومة الجديدة

11:38 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
تكليف وزير الخارجية الكويتي بتشكيل الحكومة الجديدة

وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصب

الكويت- (د ب أ):

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أمرًا أميريًا، الثلاثاء، بتكليف وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بمنصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، حسبما أفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وحسب نص الدستور الكويتي، لا يجوز لمن يتولي منصب رئيس الوزراء أن يتولي حقيبة وزارية أخرى، لذلك ستصبح حقيبتا الخارجية والدفاع شاغرتين حتى تعيين وزيرين جديدين أو يتم شغلهما بالوكالة. وتوقعت الصحيفة، وفق مصادر لم تُسمها، عودة أغلب الوزراء الحاليين.

واستقبل أمير الكويت بقصر بيان، صباح اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، وذلك في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقبل يومين، أصدر أمير الكويت أمرًا بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من مهامهما في حكومة تصريف الأعمال، وكلّف جابر المبارك الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن المبارك اعتذر لأمير الكويت عن تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.

وكان أمير الكويت قبل استقالة حكومة المبارك، الخميس الماضي.

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