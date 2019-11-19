هونج كونج: مازال هناك 100 متظاهر محاصرين داخل إحدى الجامعات

هونج كونج- (د ب أ):

قالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن هناك نحو 100 متظاهر ما زالوا محاصرين داخل إحدى الجامعات في هونج كونج، في ظل الاضطرابات المستمرة.

وقالت إن هناك نحو 600 آخرين كانوا داخل الجامعة في منطقة هونج هوم، سلموا أنفسهم للشرطة.

وأوضحت لام أن حكومة هونج كونج تحاول إيجاد "حل سلمي" للمواجهات التي تحدث بين المحتجين وأفراد الشرطة، والتي أدت إلى تحصن المتظاهرين داخل الحرم الجامعي لعدة أيام.

وهناك 200 من القُصَّر بين هؤلاء الذين سلموا أنفسهم للسلطات. وقد سُمح لهم بالعودة إلى منازلهم بعد أن خضعوا إلى فحص هويتهم، ولكن لام قالت إنه قد تم تسجيل أرقام هويتهم، وأنه مازال من الممكن ملاحقتهم قضائيا في المستقبل.

وقالت لام إن قوات الأمن ترغب في الوصول إلى حل إنساني، ودعت أولئك الذين مازالوا داخل الحرم الجامعي إلى تسليم أنفسهم.

وقد استمرت المصادمات العنيفة بين الشرطة والمتظاهرين طوال الليل.

ومازالت الكثير من المدارس ومراكز رعاية الأطفال، مغلقة اليوم الثلاثاء بسبب أعمال العنف.

وكانت المظاهرات قد بدأت بهونج كونج في يونيو الماضي، ضد مشروع قانون لم يعد له وجود، من شأنه أن يسمح بتسليم المجرمين إلى البر الرئيسي للصين.