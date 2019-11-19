بسبب المستوطنات.. نتنياهو يشكر ترامب: "صححت الظلم التاريخي"

تل أبيب- (د ب أ):

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكره فيها على ما أسماه "تصحيح الظلم التاريخي" بشأن المستوطنات.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس أن الإدارة الأمريكية لم تعد ترى في بناء المستوطنات في الضفة الغربية انتهاكًا للقانون الدولي، وقال إن القرار "يستند إلى الحقائق على الأرض" ويعزز فرص السلام.

وكتب نتنياهو، اليوم الثلاثاء على حسابه على موقع "فيسبوك"، أنه تحدث مع ترامب وشكره لكونه "صحح ظلما تاريخيًا وقال الحقيقة كما هي".

وأضاف نتنياهو: "الشعب اليهودي لا يعيش على أراض ليست له لأن هذا هو وطننا منذ أكثر من 3 آلاف عام"، واعتبر أن القرار الأمريكي "لا يمنع المفاوضات (مع الفلسطينيين) بل بالعكس، إنه يدفع السلام قدمًا لأنه لا يمكن بناء السلام الحقيقي على الأكاذيب".

وقال نتنياهو الليلة الماضية: "يمكن حل الخلافات بين دولة إسرائيل وجيرانها الفلسطينيين من خلال عملية تفاوضية وليس من خلال أحكام قانونية دولية مرفوضة. دولة إسرائيل مستعدة لإجراء مفاوضات سلمية مع الفلسطينيين إلى جانب الحفاظ على الاستيطان في يهودا والسامرة (الاسم الإسرائيلي للضفة الغربية)".​