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القوة المشتركة للساحل الأفريقي تعلن مقتل 25 إرهابيًا

06:55 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
القوة المشتركة للساحل الأفريقي تعلن مقتل 25 إرهابيًا

القوة المشتركة للساحل الأفريقي

باماكو- (أ ش أ):

أعلنت القوة المشتركة لمجموعة الدول الخمس بالساحل الأفريقي، مقتل 25 إرهابيًا خلال عملية مشتركة.

وقالت القوة المشتركة، في بيان نشرته وكالة الأنباء المالية الرسمية، إن الوحدات العسكرية التي تضم عناصر من جيوش "موريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينافاسو ومالي"، نفذت عملية خلال النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري، نجحت خلالها في القضاء على 25 إرهابيًا.

وأضاف البيان أن العملية التي استهدفت ملاحقة الجماعات الإرهابية المسلحة وإخراجها من مناطق لجوءها وعبورها وتخزينها، تمكنت من تدمير مصنع للعبوات الناسفة و64 دراجة نارية، ومصادرة أسلحة، وكمية كبيرة من الذخيرة، واكتشاف مستودع للوقود.

وأوضح البيان أن القوة المشتركة للدول الأفريقية الخمس نفذت في الشهر الماضي عملية على الحدود الشمالية بين النيجر وتشاد، في النصف الأول من شهر أكتوبر، ما يبرهن على التزام وتصميم قوة الساحل للاضطلاع بمهمتها المتمثلة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل.

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