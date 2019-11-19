الجيش الوطني الليبي يدمر 19 مدرعة أوصلتها سفينة تركية إلى مصراتة

القاهرة- (مصراوي):

أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، تنفيذ سلاح الجو لعملية عسكرية استهدفت 19 مدرعة، نقلتها سفينة مدنية تركية إلى ميناء الحديد والصلب في مدينة مصراتة، قبل تخزينها في منطقة صناعية.

وأضاف بيان القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أنه تم رصد ومتابعة عملية نقل عدد (19 مدرعة) بواسطة السفينة المدنية التركية (كوسافاك رست) من تركيا إلى ميناء الحديد والصلب بمنطقة مصراتة أمس الاثنين، والتي تم نقلها لاحقًا من الميناء وتخزينها في منطقة صناعية في وسط المدينة بهدف استخدامها في أرض العمليات، وفق خطط معروفة لأجهزة الاستخباراتية الوطنية الليبية، وهو ما يشكل خرقًا جديدًا من قبل تركيا لقرارات مجلس الأمن الدولي، التي تنص على فرض حظر على تداول الأسلحة.

وأكد البيان، أن سلاح الجو الليبي استهدف المدرعات في يوم وصولها، وقبل خروجها من مخازنها لمنع استخدامها في أعمال عدوانية تهدد أمن وسلامة الأراضي الليبية، مضيفًا أن العملية خلفت انفجارات هائلة متتالية نتيجة انفجار الأسلحة والذخائر والصواريخ التي كانت مخزنة في المدرعات، فيما عادت الطائرات إلى قواعدها سالمة.

وحذرت القيادة العامة للقوات المسلحة بالجيش الوطني الليبي من استمرار الدعم العسكري التركي للمليشيات الإرهابية، مطالبة بإبعاد مدينة مصراتة من استخدامها في المجهود العسكري حفاظًا على سلامة سكانها ومرافقها، لافتة إلى أن استخدام السفن والطائرات المدنية في نقل معدات عسكرية وتخزين هذه المعدات العسكرية في مرافق مدنية، يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية.

