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    شرطة جورجيا تفرق محتجين من أمام مبنى البرلمان

    12:05 ص الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
    شرطة جورجيا تفرق محتجين من أمام مبنى البرلمان

    متظاهرون جورجيا

    موسكو - (د ب ا)

    قالت وزارة الداخلية في جورجيا اليوم الاثنين إن الشرطة فرقت محتجين تجمعوا خارج مبنى برلمان البلاد واعتقلت 37 منهم.

    وأفادت الوزارة بإصابة ستة أشخاص، من بينهم عنصران من الشرطة، وذلك خلال عملية فض الاحتجاج.

    وكان المتظاهرون قد أغلقوا مداخل البرلمان في العاصمة تبليسي مع بداية الأسبوع، وذلك عقب الإخفاق في الموافقة على إصلاحات انتخابية تنص على منح مزيد من التمثيل السياسي المتساوي.

    وقالت الوزارة في بيان: "لقد تم إزالة الحواجز من أمام مداخل البرلمان، مشيرة إلى أنه يمكن للمجلس التشريعي استئاف عمله بشكل طبيعي".

    وقد ألقى مسؤول بحزب الحلم الجورجي الحاكم ، الذي يهيمن على المجلس التشريعي ، باللائمة على حزب الحركة الوطنية المعارض بالوقوف وراء الاضطرابات الأخيرة، محذرا من اتخاذ إجراءات صارمة.

    وقال كاخا كالادزه في تصريحات نقلتها القناة الأولى الجورجية إنه سيكون هناك رد مناسب إذا تواصلت أعمال التخريب.

    وقد شارك الآلاف من المتظاهرين في الاحتجاج. يذكر أن جورجيا قد شهدت احتجاجات مماثلة مطلع هذا العام.

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