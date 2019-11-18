الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم قانونية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية

القاهرة - (مصراوي)

أكد الاتحاد الأوربي، عدم تغير موقفه بشأن عدم قانونية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسبما أعلنت شبكة "سكاي نيوز".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الاثنين، أن حكومة بلاده لم تعد ترى في بناء المستوطنات في الضفة الغربية انتهاكا للقانون الدولي.

وجاء إعلان بومبيو عن التحول في السياسة الأمريكية إزاء المستوطنات في الضفة الغربية في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين.

وتابع بومبيو "لقد قمنا بزيادة أحتمالية تحقيق السلام"، مضيفا أن الخطوة تعتمد على "الحقائق على الأرض " وتقدم فرصة للإسرائيليين والفلسطينيين "للاجتماع معا والتوصل إلى حل سياسي لهذه المشكلة الصعبة"

وأشار إلى أن السياسة السابقة- التي انتهجتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما- لم تنجح في دفع قضية السلام.

وأضاف أن هذه الخطوة لا تعني إصدار حكم مسبق بشأن وضع الضفة الغربية في أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه لحل الصراع.

وتأتي هذه الخطوة بعد قيام الولايات المتحدة بنقل سفارتها من تل ابيب إلى القدس في شهر مايو عام 2018،مما دفع الفلسطينيين إلى عدم اعتبار واشنطن وسيطا في عملية السلام