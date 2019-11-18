  • عاجل:"شبورة وبرودة".. تفاصيل طقس الثلاثاء (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مصر وجزر القمر سد النهضة برج كهرباء أوسيم ممالك النار أسعار الفائدة صابرين احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

    الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم قانونية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية

    11:30 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
    الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم قانونية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية

    الاتحاد الاوربي

    القاهرة - (مصراوي)

    أكد الاتحاد الأوربي، عدم تغير موقفه بشأن عدم قانونية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسبما أعلنت شبكة "سكاي نيوز".

    وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الاثنين، أن حكومة بلاده لم تعد ترى في بناء المستوطنات في الضفة الغربية انتهاكا للقانون الدولي.

    وجاء إعلان بومبيو عن التحول في السياسة الأمريكية إزاء المستوطنات في الضفة الغربية في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين.

    وتابع بومبيو "لقد قمنا بزيادة أحتمالية تحقيق السلام"، مضيفا أن الخطوة تعتمد على "الحقائق على الأرض " وتقدم فرصة للإسرائيليين والفلسطينيين "للاجتماع معا والتوصل إلى حل سياسي لهذه المشكلة الصعبة"

    وأشار إلى أن السياسة السابقة- التي انتهجتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما- لم تنجح في دفع قضية السلام.

    وأضاف أن هذه الخطوة لا تعني إصدار حكم مسبق بشأن وضع الضفة الغربية في أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه لحل الصراع.

    وتأتي هذه الخطوة بعد قيام الولايات المتحدة بنقل سفارتها من تل ابيب إلى القدس في شهر مايو عام 2018،مما دفع الفلسطينيين إلى عدم اعتبار واشنطن وسيطا في عملية السلام

    الاتحاد الأوربي قانونية الأنشطة الاستيطانية الأراضي الفلسطينية المحتلة مايك بومبيو بناء المستوطنات إسرائيل

    الخبر التالى:

    السنغال تدعو للسماح بالقوات الأممية بمحاربة الإرهاب في الساحل الأفريقي
    تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    المزيد
    المزيد

    إعلان

    إعلان