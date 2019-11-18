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    فلسطين: الموقف الأمريكي من مستوطنات إسرائيل "باطل ومرفوض"

    10:38 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
    فلسطين: الموقف الأمريكي من مستوطنات إسرائيل "باطل ومرفوض"

    مستوطنات إسرائيل

    رام الله - (د ب أ)

    قالت الرئاسة الفلسطينية مساء اليوم الاثنين، إن الموقف الأمريكي من مستوطنات إسرائيل "باطل ومرفوض ومدان ويتعارض كليا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

    وصرح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن "إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اعتبار المستوطنات الإسرائيلية أنها لا تخالف القانون الدولي يتعارض كليا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الرافضة للاستيطان، وقرارات مجلس الأمن خاصة القرار رقم (2334)".

    وأكد أبو ردينة أن الإدارة الأمريكية "غير مؤهلةأو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية، ولا يحق لها أن تعطي أية شرعية للاستيطان الإسرائيلي".

    وقال أبو ردينة "في الوقت الذي ترفض فيه الرئاسة هذه التصريحات وما سبقها من قرارات بشأن القدس، فإنها تطالب دول العالم برفضها وإدانتها لأنها غير قانونية وتهدد السلم والأمن الدوليين".

    وأضاف أبو ردينة أن "الإدارة الأمريكية فقدت تماما كل مصداقية ولم يعد لها أي دور في عملية السلام، و"نحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لهذا الموقف الخطير".

    مستوطنات إسرائيل الرئاسة الفلسطينية القانون الدولي نبيل أبو ردينة مايك بومبيو

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