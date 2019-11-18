  • عاجل:"شبورة وبرودة".. تفاصيل طقس الثلاثاء (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مصر وجزر القمر سد النهضة برج كهرباء أوسيم ممالك النار أسعار الفائدة صابرين احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

    الكويت: أي خطوة تتخذها إيران خارج الاتفاق النووي مصدر قلق

    10:35 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
    الكويت: أي خطوة تتخذها إيران خارج الاتفاق النووي مصدر قلق

    نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله

    الكويت - ( د ب أ )

    أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أن أي خطوة تتخذها السلطات الإيرانية خارج الاتفاق النووي هي مصدر قلق مضيفا أن الكويت تتمنى أن يكون هناك تجاوب من جميع الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق.

    وأوضح الجارالله في تصريح صحفي اليوم الاثنين اثناء حضوره حفل السفارة الفلسطينية بالذكرى الـ31لإعلان الاستقلال "إن خطوات مهمة جدا تحققت على طريق حل الخلاف الخليجي وأن ما استمعنا اليه من اخبار حول هذا مشاركة جميع الفرق من دول مجلس التعاون في "خليجي 24 " الذي سيقام في الدوحة هي سارة للجميع، و هذا مؤشر واضح عل أن هناك انفراجات في الموقف وان هناك خطوات اخرى ستتلي هذه الخطوة تؤكد اننا سائرون في الطريق الصحيح وبالاتجاه الصحيح".

    وقال "أشارك دائما المتفائلين وانا متفائل دائما بان لدينا قناعة بان الأجواء إيجابية والأجواء مريحة وستكون إن شاء الله هناك اتصالات على كافة المستويات لبلورة نهاية سريعة لهذا الخلاف".

    واعتبر نائب وزير الخارجية الكويتي، أي خطوة تتخذها السلطات الإيرانية خارج الاتفاق النووي هي مصدر قلق.

    خالد الجارالله إيران الاتفاق النووي الكويت

    الخبر التالى:

    أمريكا: بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ليس انتهاكًا للقانون الدولي
    تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    المزيد
    المزيد

    إعلان

    إعلان