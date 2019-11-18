الكويت: أي خطوة تتخذها إيران خارج الاتفاق النووي مصدر قلق

الكويت - ( د ب أ )

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أن أي خطوة تتخذها السلطات الإيرانية خارج الاتفاق النووي هي مصدر قلق مضيفا أن الكويت تتمنى أن يكون هناك تجاوب من جميع الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق.

وأوضح الجارالله في تصريح صحفي اليوم الاثنين اثناء حضوره حفل السفارة الفلسطينية بالذكرى الـ31لإعلان الاستقلال "إن خطوات مهمة جدا تحققت على طريق حل الخلاف الخليجي وأن ما استمعنا اليه من اخبار حول هذا مشاركة جميع الفرق من دول مجلس التعاون في "خليجي 24 " الذي سيقام في الدوحة هي سارة للجميع، و هذا مؤشر واضح عل أن هناك انفراجات في الموقف وان هناك خطوات اخرى ستتلي هذه الخطوة تؤكد اننا سائرون في الطريق الصحيح وبالاتجاه الصحيح".

وقال "أشارك دائما المتفائلين وانا متفائل دائما بان لدينا قناعة بان الأجواء إيجابية والأجواء مريحة وستكون إن شاء الله هناك اتصالات على كافة المستويات لبلورة نهاية سريعة لهذا الخلاف".

واعتبر نائب وزير الخارجية الكويتي، أي خطوة تتخذها السلطات الإيرانية خارج الاتفاق النووي هي مصدر قلق.