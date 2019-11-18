بوريس جونسون يعلن اعتزامه إلغاء خفض ضرائب الشركات في 2020

لندن - (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن حزب المحافظين الذي ينتمي إليه سيلغي خطط خفض ضرائب الشركات التي كانت مقررة في نيسان/أبريل المقبل لكي تتمكن الحكومة من ادخار الأموال لكي تنفقها على أولويات الناخبين، ومن بينها خدمات الصحة الوطنية التي تمولها الدولة.

وكان من المقرر أن يتم خفض ضريبة الشركات من 19 إلى 17 بالمئة، إلا أن جونسون قال إن الشركات استفادت بالفعل من خفض الضرائب أكثر من مرة في الأعوام الماضية. وتحدث جونسون إلى اتحاد الصناعة البريطاني لمحاولة جعل الحملة الانتخابية للانتخابات العامة تركز على السياسات المؤيدة للشركات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن جونسون قوله لاتحاد الصناعة البريطاني إنه سيبقي على ساجد جاويد في منصب وزير الخزانة بعد الانتخابات، وإنه يمكن إرجاء خطط خفض ضرائب الشركات لبعض الوقت.

ومن جانبه، قال جيرمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض لاتحاد الصناعة البريطاني إن الحزب سيبقي على المملكة المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي أو قريبة منه كما أنه سيفرض ضرائب أكبر على المواطنين الأكثر ثراء.

وأظهر استطلاع أجراه مركز "سورفاش" لبرنامج "جود مورنينج بريتين" (صباح الخير بريطانيا) أن حزب المحافظين سيحصل على 42 بالمئة من أصوات الناخبين مقابل 28 بالمئة لحزب العمال المعارض و13 بالمئة لحزب الديمقراطيين الأحرار و5 بالمئة لحزب بريكست.