الكويت: التحقيق في بلاغ وزير الدفاع سريًا مع حظر النشر

الكويت – (أ ش أ):

أعلنت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء في محكمة الاستئناف الكويتية، بجعل التحقيق سريًا في البلاغ رقم (22/2019) حصر بلاغات وزراء، المقدم من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي في قضية تجاوزات صندوق الجيش.

وقالت اللجنة - في بيان صحفي اليوم الاثنين - إنها حظرت أيضا نشر أي أخبار أو بيانات عن البلاغ بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة، وبكافة برامج التواصل الإخباري والاجتماعي بشبكة (الإنترنت)؛ وذلك لكون تداول مضمون البلاغ، من شأنه المساس بالمصلحة القومية والوطنية ومصلحة التحقيق.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي المعفي من منصبه الشيخ ناصر صباح الأحمد، قد أصدر قرارًا يوم الجمعة الماضي، بإحالة كل المخالفات بالتعاملات التي تتضمنها حسابات صندوق الجيش والحسابات ذات الصلة به إلى النائب العام، موضحًا أن هذه الإحالة جاءت بعد أن انتهت لجنة التحقيق المشكلة بقرار منه، إلى وجود أطراف معنية بتلك المخالفات تستدعي الإحالة إلى النائب العام.

وأعلن النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي أمس الأحد، إحالة بلاغ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المعفي من منصبه الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء.