أمير الكويت: لن يفلت من العقاب أي شخص تثبت إدانته بجرائم متعلقة بالمال العام

القاهرة - (مصراوي)

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، تقديره لجهود رئيس مجلس الوزراء الذي اعتذر عن تشكيل الحكومة الجديدة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

وقال أمير الكويت، في كلمة متلفزة اليوم الاثنين، على وقع أزمة تشكيل الحكومة، إن الكويت دولة مؤسسات وسيادة قانون، ولن يفلت من العقاب أي شخص تثبت إدانته بجرائم الاعتداء على المال العام.

وشدد على أنه لن يسمح بمن يهدد أمن واستقرار الكويت، ومن يسعى لإدخالها في نفق الفوضى.

وتابع، إنهم في دولة دستور وقانون ومؤسسات تكفل للجميع حق اللجوء للقضاء في مواجهة شبهات الفساد أو التجاوز على المال العام.

ودعا الجميع إلى الحكمة والتروي والالتزام بقيم الشعب الكويتي، والوقوف صفًا واحدًا في وجه من يحاول العبث بأمن الوطن.

وأكد أمير الكويت، على إيمانهم بحرية التعبير، بما لا يهدد أمن واستقرار البلاد، مضيفًا أن المنطقة العربية تعير مرحلة خطرة.

ودعا للكف عن تناول الموضوعات المنظورة أمام القضاء عبر وسائل الإعلام، مؤكدًا أن القضاء الكويتي مشهود له بالنزاهة والاستقلالية، مؤكدًا حرصة الدائم على الحفاظ على الأموال العامة.

وقال أمير الكويت: "أمامنا استحقاقات تستوجب الاهتمام لتحقيق طموحات المواطنين، ويجب التعاون الجاد بين مجلس الأمة والحكومة والمواطنين".