تونس: برلمانيون يرفعون صور ضحايا غزة ويطالبون بتجريم التطبيع مع إسرائيل

تونس - (د ب أ):

رفع نواب في البرلمان التونسي اليوم الاثنين صور ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، مع الدعوة إلى إصدار قانون يجرم التطبيع مع اسرائيل.

وترحم النواب في الجلسة الافتتاحية للبرلمان المنتخب حديثا على أرواح ضحايا غزة كما رفعوا لافتات تدعوا لـ"تجريم التطبيع" مع اسرائيل.

وتطالب أحزاب في تونس بإصدار قانون "يجرم التطبيع" وهو موضع خلاف في البرلمان منذ سنوات.

وندد البرلمان التونسي بشكل رسمي اليوم الاثنين بالعدوان الإسرائيلي الذي خلف العشرات من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين من بينهم أطفال.

وأعلن بيان صدر عن البرلمان ويحمل توقيع رئيسه راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية "إدانته بشدة العدوان الصهيوني على غزة"، وتضامنه مع الشعب الفلسطيني "وسط صمت رهيب من أنصار الحرية في العالم".

وطالب "كل برلمانات الدول الشقيقة والصديقة والبرلمانات الإقليمية والدولية للتحرك بقوة لنصرة الحق الفلسطيني والضغط لوقف العدوان الغاشم".

كما حث البرلمان الحكومة التونسية للتحرك "ولمباشرة كل الاتصالات اللازمة وفق ما قرره الدستور من التزام بالانتصار للمظلومين وفي طليعتهم الشعب الفلسطيني".

وشهد قطاع غزة جولة توتر بدأت باغتيال إسرائيل القيادي العسكري في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وزوجته فجر الثلاثاء الماضي، وتبع ذلك قيام الحركة بإطلاق عشرات القذائف الصاروخية على إسرائيل، التي ردت باستهداف العشرات من المواقع في قطاع غزة.