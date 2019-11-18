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    التحالف العربي: الحوثيون يختطفون قاطرة بحرية جنوب البحر الأحمر

    05:45 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
    التحالف العربي: الحوثيون يختطفون قاطرة بحرية جنوب البحر الأحمر

    ميليشيات الحوثي _أرشيفية

    القاهرة - (مصراوي)

    أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن عملية خطف وسطو مسلح نفذتها ميليشيات الحوثي لقاطرة بحرية بجنوب البحر الأحمر.

    وأكد التحالف في بيان له اليوم الاثنين، أن سطو ميليشيات الحوثي على القاطرة البحرية سابقة إجرامية وتهديد لأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

    وكشف التحالف عن خطف القاطرة البحرية (رابج-3) التي تعرضت للخطف والسطو المسلح من قبل زورقين على متنهما عناصر حوثية.

    وأوضح أن القاطرة البحرية كانت تسحب حفّارًا بحريًا تملكه إحدى الشركات الكورية.

    الحوثيون قاطرة بحرية البحر الأحمر التحالف العربي

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