  • عاجل:مباشر.. جزر القمر 0 - 0 مصر.. تصفيات أمم إفريقيا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مصر وجزر القمر سد النهضة برج كهرباء أوسيم ممالك النار أسعار الفائدة صابرين احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

    الكويت: مشاورات جديدة غدًا لاختيار رئيس الحكومة بعد اعتذار المبارك

    02:30 م الإثنين 18 نوفمبر 2019
    الكويت: مشاورات جديدة غدًا لاختيار رئيس الحكومة بعد اعتذار المبارك

    رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم

    الكويت- (د ب أ ):

    أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عن مشاورات جديدة تبدأ غدا لاختيار رئيس للحكومة بعد اعتذار الشيخ جابر المبارك عن التكليف الجديد .

    وقال الغانم ، في تصريح صحفي اليوم الاثنين ، إن "اعتذار المبارك خطوة جديرة بالثناء من رئيس مجلس الوزراء لإثبات براءته".

    كان الشيخ جابر المبارك رئيس الحكومة الكويتية المستقيلة قد اعتذر اليوم عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة بعد اعلان الديوان الاميري اعادة تعيينه رئيسا جديدا للوزارة .

    مرزوق الغانم مجلس الأمة الكويتي جابر المبارك مجلس الوزراء الكويتي

    الخبر التالى:

    أمير الكويت لرئيس الحكومة المستقيلة: أنت أكبر من الكرسي وأقوى من كل شيء
    تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    المزيد
    المزيد

    إعلان

    إعلان