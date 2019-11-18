الكويت: مشاورات جديدة غدًا لاختيار رئيس الحكومة بعد اعتذار المبارك

الكويت- (د ب أ ):

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عن مشاورات جديدة تبدأ غدا لاختيار رئيس للحكومة بعد اعتذار الشيخ جابر المبارك عن التكليف الجديد .

وقال الغانم ، في تصريح صحفي اليوم الاثنين ، إن "اعتذار المبارك خطوة جديرة بالثناء من رئيس مجلس الوزراء لإثبات براءته".

كان الشيخ جابر المبارك رئيس الحكومة الكويتية المستقيلة قد اعتذر اليوم عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة بعد اعلان الديوان الاميري اعادة تعيينه رئيسا جديدا للوزارة .