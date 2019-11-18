روسيا: دعونا لا نبالغ في تقدير النتائج المتوقعة لمحادثات السلام الخاصة بأوكرانيا

موسكو- (د ب أ):

أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تتوقع نتائج كبيرة من محادثات السلام المقررة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشهر المقبل.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن بيسكوف القول :"دعونا لا نبالغ في تقدير توقعاتنا، حتى لا نشعر بخيبة أمل لاحقا".

ورغم ذلك، أعرب بيسكوف عن أمله في أن تؤدي المحادثات، خلال أول لقاء بين الرئيسين، إلى "نوعٍ ما من النتائج".

ونقل التقرير عن بيسكوف تأكيده أن الاجتماع، الذي من المقرر أن تشارك فيه أيضا ألمانيا وفرنسا، سيُعقد في التاسع من ديسمبر في باريس.