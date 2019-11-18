"قسد": تركيا تخرق الهدنة وتسيطر على 60 قرية شمال سوريا

دمشق - أ ش أ

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"،اليوم الإثنين، أن القوات التركية وفصائل سورية تابعة لها، تمكنت من السيطرة على ستين قرية منذ إعلان وقف إطلاق النار.

وذكرت قناة " العربية " الإخبارية، نقلا عن كينو كبرئيل، الناطق الرسمي باسم "قسد " قوله ، إن القوات التركية ، والعناصر الموالية لها ما زالت تشن أعنف الهجمات على قرى مدينة "تل تمر" وإنها لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار.

ومن جانبه، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان " بأن القوات التركية والفصائل الموالية لها بسطت سيطرتها على صوامع "شركراك" بريف عين عيسى ، شمال مدينة الرقة، مستغلة انسحاب قوات "قسد" من الصوامع عقب اجتماع روسي - تركي مساء أمس /الأحد/ واستقدام آليات ثقيلة وتعزيزات عسكرية و"لوجستية " إلى الصوامع التي كان من المفترض أن تسلم لروسيا، إلا أن القوات التركية والفصائل الموالية لها سيطرت عليها عقب الاجتماع.