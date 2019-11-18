إيران تحصل على موافقة المرشد بشأن قرار "تصويب أسعار" الوقود

طهران - (د ب أ):

أكدت الحكومة الإيرانية أن الهدف من قرار اعتماد نظام الحصص في توزيع الوقود ورفع أسعاره هو تحقيق العدالة الاجتماعية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي القول في مؤتمر صحفي اليوم إن قرار "تصويب أسعار الوقود" كان ضروريا في وقت "تشهد فيه البلاد عقوبات وضغوطا غير مسبوقة".

وقال إن الحكومة حصلت على موافقة السلطتين الأخريين (التشريعية والقضائية) والمرشد الإيراني علي خامنئي قبل اتخاذ القرار.

واعتبر أن الرئيس حسن روحاني، بهذا القرار، "ضحى بنفسه من أجل مصلحة البلاد والشعب".

وأكد سقوط قتلى من قوات إنفاذ القانون في أعمال الشغب الذي شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.