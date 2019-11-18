حزب بارزاني: البيشمركة الكردية لم تشارك في قمع التظاهرات العراقية

اربيل- (د ب أ):

نفى الحزب الديمقراطي الكردستاني بشمال العراق اليوم الاثنين مشاركة قوات البيشمركة الكردية في قمع المظاهرات التي يشهدها العراق حاليا.

وقال الحزب، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)نسخة منه اليوم ، إن "قسماً من أبناء الشعب العراقي، يمارس حقا ضمنه الدستور بالتظاهر والمطالبة بحقوق ضمن هوية مواطنة ترتقي بالواقع العراقي نحو الأفضل".

وأضاف "اننا اذ نحيي كل الجهود الشعبية السلمية، وبكافة القطاعات التي تجتمع في ساحات التظاهر، نود أن نلفت انتباه الأخوات والأخوة أصحاب هذا الحق الدستوري، للحذر من النفر الضال المضل الذي يروم ترويج شائعات مسمومة بغية تهديد السلم الاجتماعي، وسلامة الوطن، بزج اسم أخوتكم من البيشمركة في المسؤولية عن الحوادث التي رافقت التظاهرات".

وتابع البيان أن "البيشمركة بتاريخها الوطني الطويل، كانت درعا لكل العراقيين، وحمتهم جميعا وقدمت ألوفا من الشهداء الابرار ليبقى الشعب العراقي بكافة أطيافه في طليعة الشعوب الوثابة للحرية و التقدم، وهم جزء من منظومة الدفاع وأخوة لكم، و هي أبعد منالا من أن يتلطخ اسمها أو تتلطخ مسيرتها بما لا يرضي الضمير والوطن".

ويعد الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني رئيس الإقليم السابق أكبر الأحزاب الكردية وله 25 مقعدا من أصل 328 في مجلس النواب العراقي.