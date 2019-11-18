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    أفغانستان: قتل 5 من عناصر طالبان وداعش وتدمير عددا من المخابئ

    11:12 ص الإثنين 18 نوفمبر 2019
    أفغانستان: قتل 5 من عناصر طالبان وداعش وتدمير عددا من المخابئ

    القوات الخاصة الأفغانية

    كابول- (د ب أ):

    قتلت القوات الخاصة الأفغانية خمسة من عناصر طالبان وتنظيم داعش، ودمرت العديد من مخابئ الأسلحة في أربعة أقاليم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

    ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الافغانية عن مسؤولين عسكريين القول اليوم الاثنين، إن القوات الخاصة قتلت ثلاثة من عناصر طالبان واعتقلت اثنين آخرين، في غارة شنتها في منطقة "باشتون كوت" بإقليم فارياب.

    وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة قتلت أيضا اثنين من عناصر تنظيم داعش خراسان، ودمرت مخبأ صغير لأسلحة المجموعة في منطقة كوت في نانجارهار.

    وقال المسؤولون إن القوات الخاصة دمرت مخبأ آخر لأسلحة داعش خراسان، في منطقة أتشين في نانجارهار، وأوضحوا أن القوات الخاصة دمرت مخبأ كبير للمخدرات تابعا لحركة طالبان، ومخبأ للأسلحة في منطقة "ديه ياك" في غزني ومنطقة خاكريز بقندهار.

    ولم تعلق العناصر المسلحة المناهضة للحكومة على العمليات حتى الآن.

    حركة طالبان داعش أفغانستان القوات الخاصة الأفغانية كابول

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