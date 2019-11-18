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قوات إسرائيلية تعتقل 17 فلسطينيا في الضفة الغربية

08:42 ص الإثنين 18 نوفمبر 2019
قوات إسرائيلية تعتقل 17 فلسطينيا في الضفة الغربية

قوات إسرائيلية تعتقل 17 فلسطينيا في الضفة الغربية

تل أبيب- (د ب أ):

أفاد تقرير إخباري إسرائيلي، اليوم الاثنين، بأن قوات إسرائيلية اعتقلت الليلة الماضية 17 فلسطينيًا خلال مداهمات بالضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، على موقعها الإلكتروني، أن المداهمات قامت بها قوات من الأمن الداخلي وحرس الحدود والشرطة.

ولم تذكر الصحيفة ما إذا كان لأي من الموقوفين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل، بصورة شبه يومية، فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".

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