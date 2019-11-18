هونج كونج: نشطاء يتحصنون داخل جامعة في مواجهة مع الشرطة

هونج كونج- (د ب أ):

دخل نشطاء وعناصر من الشرطة في مواجهة عند مقر "جامعة العلوم التطبيقية" في هونج كونج صباح اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأصبحت الجامعات أحدث بؤرة للاشتباكات العنيفة بين المحتجين والشرطة. وتعرض الحرم الجامعي لعدة جامعات في أنحاء هونج كونج للتخريب من قبل متظاهرين يرتدون ملابس سوداء، والذين يقولون إنهم يدافعون عن الحرم الجامعي من الشرطة.

واقتحمت الشرطة الحرم الجامعي لــــ"جامعة العلوم التطبيقية" لفترة قصيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين واعتقلت عدة أشخاص، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست".

ونفت الشرطة قيامها "بمداهمة" مقر الجامعة، لكنها تحدثت في بيان عن "عملية تفريق واعتقال" أجريت في حوالي الساعة 0530 من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي (2130 من مساء الأحد بتوقيت جرينتش).

وأوضح بيان الشرطة أن المتظاهرين اعتبارًا من منتصف ليل الأحد/الاثنين شرعوا في إلقاء القنابل الحارقة على عناصر الشرطة.

وحثت الشرطة كل من في الداخل على مغادرة الحرم الجامعي على الفور.

ولم يتضح بعد عدد المتظاهرين المتحصنين داخل الحرم الجامعي. وفي تصريحات لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، قال المشرع تيد هوي تشي- فونج، الموجود داخل الحرم الجامعي منذ يوم أمس الأحد، إن المؤن بدأت تنفد علاوة على أن العديد من النشطاء باتوا يشعرون بالتعب.

وقال هوي "المواجهات توقفت في الوقت الحالي، لا يمكن للشرطة أن تدخل، كما لا يمكن أن يخرج المحتجون كذلك".

وبدأت المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج احتجاجا على قانون مقترح يسمح بتسليم المطلوبين جنائيا إلى البر الرئيسي للصين، لكن الاضطرابات تطورت منذ ذلك الحين إلى دعوات لإجراء اصلاحات ديمقراطية أوسع وإجراء تحقيق مستقل في عنف الشرطة.

​