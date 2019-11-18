تقرير مسرب يكشف تورط جنود بريطانيين في قتل أطفال بالعراق وأفغانستان

كتب – محمد عطايا:

أظهرت وثائق مسربة، تورط الجيش البريطاني، بالتستر على عمليات قتل واعتداء على الأطفال قام بها جنود بريطانيون في العراق وأفغانستان، وذلك وفقًا لتحقيق قامت به هيئة الإذاعة البريطانية، و"صانداي تايمز".

وقالت الوثائق المسربة إن هناك وثائق تدل على تورط القوات البريطانية في قتل الأطفال وتعذيب المدنين.

أشارت الشبكة والصحيفة البريطانية، إلى أنها حصلت على أدلة جديدة من داخل فريق الاتهامات التاريخية للعراق الذي حقق في جرائم حرب مزعومة ارتكبها جنود بريطانيون بالعراق، وأفغانستان.

وكانت الحكومة البريطانية، أصدرت قرارًا بوقف عمل فريق الاتهامات التاريخية بالعراق، وعملية "نورثمور"، التي تحقق في جرائم حرب بأفغانستان، في العام 2017.

بعض المحققين السابقين في تلك البعثات التي تحقق في جرائم الحرب، شككوا في نوايا الحكومة البريطانية لإغلاق تلك البعثات.

ويقول التحقيق الذي دام عامًا، إنه عثر على أدلة على عمليات قتل قام بها جندي من القوات الجوية البريطانية، ومقتل شخص جراء التعذيب والضرب المبرح والإيذاء الجنسي للمحتجزين على أيدي أعضاء "بلاك ووتش"، وهي قوات خاصة بريطانية.

وأوضح التحقيق، أن قائد كبير من القوات الجوية البريطانية، تمت إحالته إلى النيابة العامة لمحاولته إفساد مجرى العدالة.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: "إن الادعاءات بأن وزارة الدفاع تدخلت في التحقيقات أو قرارات الادعاء المتعلقة بسلوك القوات البريطانية في العراق وأفغانستان غير صحيحة".

وأضافت وزارة الدفاع إن القضايا أحيلت إلى النيابة العامة للتحقيق فيما ورد بشأن الاعتداءات والقتل الذي وقع في العراق وأفغانستان.