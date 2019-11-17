القوات الأفغانية تضبط ترسانة هائلة من ذخيرة طالبان

كابول - (د ب ا)

ضبطت القوات الأفغانية على ترسانة هائلة من الذخائر الخاصة بحركة طالبان خلال عملية في إقليم فارياب شمالي البلاد.

وقال فيلق شاهين 209 في بيان اليوم الأحد إن قوات الدفاع والأمن الوطنية نفذت العملية في مقاطعة قرقان في اقليم فارياب،بحسب وكالة خاما برس للأنباء الأفغانية.

وأضاف البيان كذلك أن ترسانة الأسلحة تابعة لقائد الظل التابع لطالبان قرغان (اسم واحد فقط).

وتضمنت الترسانة المصادرة صواريخ وقناديق قنابل يدوية وقاذفات صواريخ ومدافع رشاشة وعدة عبوات ناسفة،بحسب البيان.

ولم تعلق جماعة طالبان على البيان.

وتخوض حركة طالبان قتالا ضد القوات الحكومية بهدف الاطاحة بها وإقامة نظام وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية.