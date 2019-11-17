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المبعوث الأمريكي الخاص بإيران: الاحتجاجات مثال حي على ظلم النظام لشعبه

10:17 م الأحد 17 نوفمبر 2019
المبعوث الأمريكي الخاص بإيران: الاحتجاجات مثال حي على ظلم النظام لشعبه

براين هوك

القاهرة - (مصراوي)

أكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك، أن الشعب الإيراني مستاء من النظام الحاكم، وأن الاحتجاجات الحالية مثال على الظلم الذي يقع عليهم، حسبما أعلنت "سكاي نيوز".

وقال البمعوث الأمريكي الخاص بإيران، إن ارتفاع أسعار البنزين في إيران مثال حي على الظلم الذي يقع على الشعب الإيراني من النظام الحاكم.

وتشهد عدة مدن إيرانية احتجاجات ضخمة، دخلت في يومها الثالث على التوالي، وحرق خلالها المتظاهرون عدة مصارف فيما قتل أكثر من 30 متظاهر وأعتقل ما يقرب من ألف آخرين.

براين هوك إيران أسعار البنزين

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