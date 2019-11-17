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شركة روسية: دول بالشرق الأوسط تهتم بمنظومة إس -400 للدفاع الجوي

08:55 م الأحد 17 نوفمبر 2019
شركة روسية: دول بالشرق الأوسط تهتم بمنظومة إس -400 للدفاع الجوي

منظومة اس-400

موسكو - (أ ش أ):

أعلن ممثل الشركة الروسية للخدمات العسكرية والتقنية اليوم الأحد أن هناك دولا بمنطقة الشرق الأوسط تهتم بمنظومة إس -400 للدفاع الجوي.

وأوردت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن روسيا أحلت منظومة الدفاع الصاروخي المضادة للطائرات إس- 400، والتي دخلت الخدمة في عام 2007، محل الطرازات الأقدم من منظومات الدفاع إس-300 وإس- 200، وصممت لتتناسب مع جميع الأهداف، بما في ذلك الطائرات بدون طيار والصواريخ العابرة.

وقالت ماريا فوروبيوفا المتحدثة باسم الشركة في معرض دبي للطيران 2019 والذي بدأ اليوم الأحد إن"عدة دول من الشرق الأوسط أعربت عن اهتمامها بهذه المنظومة الجديدة وسنبحث الطلبات المقدمة من الدول الأجنبية من هذه الأنظمة".

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منظومة اس-400 موسكو روسيا الشركة الروسية للخدمات العسكرية

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