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    روسيا: قواتنا موجودة في شرق الفرات لحماية الشعب ومنع عودة "داعش"

    08:43 م الأحد 17 نوفمبر 2019
    روسيا: قواتنا موجودة في شرق الفرات لحماية الشعب ومنع عودة "داعش"

    تنظيم داعش - أرشيفية

    دمشق - (أ ش أ):

    أعلن قائد في الشرطة العسكرية الروسية أن الهدف من وجود عسكريي بلاده في شمال سوريا هو حماية الشعب، وعدم إفساح المجال لعودة إرهابيي "داعش" إلى هناك.

    وذكر القائد الروسي، خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس مجلس كوباني العسكري، اليوم الأحد، في سد "تشرين" الواقع جنوب منطقة منبج (محافظة حلب السورية)، حول بلورة آلية العمل المشترك لحماية المنطقة، أن سد "تشرين" الذي ساهمت روسيا في بنائه، في العام 1999، عاد إلى عمله بعد تحريره من قبضة "داعش" ليزود محافظتي الرقة وحلب بالكهرباء.

    وتابع قائلا إن "أولوية القيادة العسكرية الروسية في المنطقة تتلخص في ضمان أمن أهاليها وأهالي شرق الفرات وسائر أراضي سوريا".

    وأضاف قائد الشرطة أن الضباط الروس يبحثون مع مسؤولي إدارة الحكم الذاتي في المنطقة الخطوات المتعلقة بتقديم مساعدات إنسانية إلى السكان، مؤكدا استعداد الأطباء الروس لتقديم خدمات طبية لمحتاجيها.

    من جانبه، قال الرئيس المشترك لـ "مجلس كوباني العسكري"، عصمت شيخ حسن، إن الهدف من اجتماعهم هو "حماية شمال وشرق سوريا وكامل سوريا"، وخاصة بعد أن شنت تركيا والفصائل المسلحة الموالية لها عمليتها العسكرية في المنطقة.

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    تنظيم داعش روسيا الشرطة العسكرية الروسية الإرهاب

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