روسيا: نصدر أسلحة بأكثر من ملياري دولار إلى الشرق الأوسط

موسكو - (د ب ا)

صرح ديمتري شوجاييف، مدير الوكالة الاتحادية للتعاون العسكري والفني الروسية، اليوم الأحد، في معرض أقيم في دبي بأن بلاده تصدر سنويًا أسلحة بأكثر من ملياري دولار إلى دول الشرق الأوسط.

وأضاف "حصة المنطقة في مجموعة طلبيات المنتجات العسكرية الروسية مستقرة أيضًا من 10 إلى 20 بالمئة"،بحسب وكالة سبوتنيك للأنباء الروسية .

وفي وقت سابق، أعلن شوجايف، أن حجم شحنات الأسلحة الروسية إلى أفريقيا قد يصل إلى 40 في المئة من جميع صادرات الأسلحة.

وحاليا تبلغ قيمة صادرات وزارة الدفاع الروسية حوالي 50 مليار دولار.