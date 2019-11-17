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    مقتل جندي هندي وإصابة اثنين في انفجار بالقرب من كشمير

    08:21 م الأحد 17 نوفمبر 2019
    مقتل جندي هندي وإصابة اثنين في انفجار بالقرب من كشمير

    أرشيفية

    نيودلهي - (أ ش أ):

    لقي جندي بالجيش الهندي مصرعه، فيما أصيب اثنان آخران بجروح من جراء انفجار ما يشتبه في أنها عبوة ناسفة بدائية الصنع بالقرب من خط المراقبة الفاصل بولاية جامو وكشمير، الشطر الهندي من إقليم كشمير، المتنازع عليه مع باكستان.

    وأوضح متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية، حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الأحد، من المعتقد أنه تم زرع العبوة الناسفة عبر الحدود بمنطقة جامو، وانفجرت عندما كان فريق عسكري يؤدي دورية أمنية روتينية هناك.

    وكشف المتحدث عن هوية ضحايا الحادث القتيل والمصابين الاثنين اللذين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم من جروحهما الناجمة عن الانفجار..مشيرا إلى أن أحد المصابين في حالة صحية حرجة.

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