متظاهرو إيران يحرقون مصرفين ويستولون على مركز للشرطة

القاهرة - (مصراوي)

ذكر موقع "إيران إنترناشيونال" عربي، وقوع اشتباكات بين قوات الشرطة الإيرانية والمتظاهرين في مدينة شيراز، حسبما ذكر موقع "العربية".

وأكدت "إيران إنترناشيونال" حرق المتظاهرون لمصرفي "أنصار، وملت" في مدينة شيراز، واستولى عدد من المتظاهرين على مركز شرطة "والفجر" وغلقوا طريق "لاله زار" جنوب طهران.

وبحسب الموقع الإيراني، فأن قوات الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين المحتشدين بعدة مدن إيرانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة متلفزة ألقاها، اليوم الأحد في ثالث أيام الاحتجاجات التي تضرب إيران، أن الاحتجاج حق من حقوق الشعب الإيراني، لكن يجب الفصل بين الاحتجاجات وأعمال الشغب.

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد أن الدولة يجب ألا تسمح بانفلات الأمن في مواجهة أعمال الشغب على حد تعبيره التي وقعت في عدة مدن إيرانية منذ الجمعة الماضية.

وبرر الرئيس الإيراني رفع أسعار الوقود، قائلاً: "لو لم نرفع أسعار البنزين، لعادت إيران لاستيراده خلال عامين"

وفي وقت سابق من اليوم، أيد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، الأحد، قرار زيادة أسعار البنزين وتقنين توزيعه، وهو قرار اتخذته الحكومة بشكل مفاجئ وأثار تظاهرات في عدة مدن إيرانية.

وقال خامنئي في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي "لست خبيرا وهناك آراء مختلفة، لكنني قلت إنه إذا ما اتخذ قادة الفروع الثلاثة قرارا، فإنني أؤيده".

وخرجت تظاهرات في عدد من المدن الإيرانية احتجاجا على القرار الصادر الجمعة عن المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي المؤلف من الرئيس ورئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية.

وقُتل متظاهر الجمعة وأصيب آخرون بجروح في التظاهرات التي اتّسعت رقعتها السبت، وقام المتظاهرون بقطع طرقات عامة فيما قام بعضهم بإضرام النار في مصرف في الأهواز، كما تم استهداف أملاك عامة ومحطات وقود.

وبدأت التظاهرات بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار البنزين بنسبة 50 بالمئة لأول 60 ليتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر و300 بالمئة لكل ليتر إضافي كل شهر.