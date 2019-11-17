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    متظاهرون يتعهدون بإسقاط الحزب الحاكم في جورجيا

    07:19 م الأحد 17 نوفمبر 2019
    متظاهرون يتعهدون بإسقاط الحزب الحاكم في جورجيا

    متظاهرون جورجيا

    تبلّيسي - (د ب أ)

    تعهد عدة آلاف من المتظاهرين بقيادة المعارضة في جورجيا بإسقاط الحزب الحاكم، حزب الحلم الجورجي، وسط تنديد بعدم إقرار الحكومة لتعديلات دستورية من شأنها تقديم نظام التصويت النسبي في انتخابات 2020.

    وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، أن المتظاهرين خرجوا في مسيرة باتجاه البرلمان وتعهدوا بعرقلة أعماله إلى حين الوفاء بمطالبهم بإجراء انتخابات جديد حرة ونزيهة.

    كانت المظاهرات الحاشدة قد بدأت في 14 نوفمبر عندما أيد 101 نائب برلماني التعديلات، وهو عدد غير كاف لتمريرها.

    وتم إغلاق الطريق الرئيسي خارج البرلمان ونصب بعض النشطاء خيام لمواصلة الاحتجاجات.

    وقال زعيم الحزب الحاكم، بيدزينا إيفانيفيلي، الذي اقترح التعديلات على نظام التصويت، إنه محبط بسبب رفضها، بينما يقول المتظاهرون إنهم لا يصدقون ما يقوله إيفانيفيلي.

    جورجيا تبلّيسي حزب الحلم الجورجي

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