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    حاكم لويزيانا الديمقراطي يحتفظ بمنصبه ويهزم منافسه المدعوم من ترامب

    06:38 م الأحد 17 نوفمبر 2019
    حاكم لويزيانا الديمقراطي يحتفظ بمنصبه ويهزم منافسه المدعوم من ترامب

    حاكم ولاية لويزيانا الأمريكية جون بيل ادواردز

    واشنطن - (د ب أ)

    تمكن جون بيل ادواردز، حاكم ولاية لويزيانا الأمريكية، والمنتمي للحزب الديمقراطي، من الفوز بولاية جديدة بعد أن تغلب على منافسه الجمهوري إيدي ريسبون المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

    وحسب البيانات الرسمية، فقد فاز ادواردز بـ51% من الأصوات مقابل 49% لصالح ريسبون، وقد اعترف ريسبون مساء أمس السبت بالهزيمة.

    ويأتي فوز ادواردز على رجل الأعمال الموسر ريسبون ليجعل الديمقراطيين يحتفظون بالمنصب الوحيد في حكم الولايات في أقصى جنوب أمريكا.

    يذكر أن هذه هي ثاني خسارة في انتخابات حكام المقاطعات يمنى بها الجمهوريون المنتمون إلى يمين الوسط في دورة 2019.

    كان الديمقراطي اندي بشير قد تمكن في الأسبوع الماضي من الفوز على الجمهوري مات بافين، حاكم ولاية كنتاكي والمدعوم أيضا من ترامب ليثير ذلك تساؤلات عن قدرة الرئيس على إدارة سباقات.

    ويقرأ المحللون نتائج هذه الانتخابات لاستشعار مدى شعبية الرئيس ترامب وإمكانية إعادة انتخابه ومدى قدرته على دعم المرشحين في انتخابات العام المقبل.

    جون بيل ادواردز ولاية لويزيانا الحزب الديمقراطي إيدي ريسبون

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