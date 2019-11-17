أكثر الكلمات إنتشاراً

محاكمة راجح برج كهرباء أوسيم احتجاجات إيران الطقس عزل ترامب البلاك فرايداي أسعار الذهب سد النهضة احتجاجات لبنان

تصادم طائرتين على مدرج مطار فرانكفورت في ألمانيا

05:42 م الأحد 17 نوفمبر 2019
تصادم طائرتين على مدرج مطار فرانكفورت في ألمانيا

أرشيفية

فرانكفورت - (د ب أ)

اصطدمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية مع طائرة أخرى بعد هبوطها على مدرج مطار فرانكفورت غربي ألمانيا، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الأحد.

وأكدت الوكالة أن التصادم الذي وقع مساء أمس السبت لم يسفر عن أية إصابات، موضحة أن الطائرة الأخرى التابعة للخطوط الجوية لناميبيا كانت تسير بسرعة محدودة.

وأضافت الوكالة أن ذيل الطائرة الكورية من طراز "بوينج 777" وكذلك جناح طائرة خطوط ناميبيا تعرضا لتلفيات، لافتة إلى أن الطائرة الكورية لم تستطع الإقلاع في رحلة العودة إلى سول إلا بعد 21 ساعة من موعدها المحدد على جدول الرحلات، وأشارت الوكالة إلى أنه تم توفير إمكانية إقامة بفندق بالنسبة للركاب.

وأكدت شركة "فرابورت" المسؤولة عن تشغيل مطار فرانكفورت وقوع الحادث في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

تصادم طائرتين مطار فرانكفورت ألمانيا

الخبر التالى:

القوات التركية وعناصر موالية لها يفرقان مظاهرة في ريف حلب
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان