الإفراج عن طالبين ألمانيين اعتقلا خلال مظاهرات في هونج كونج

هونج كونج - (د ب أ)

أفرجت السلطات في هونج كونج عن طالبين ألمانيين كانا قد تم القبض عليهما أثناء الاحتجاجات التي تشهدها المستعمرة البريطانية السابقة التابعة للصين حاليا.

وحسب معلومات وردت إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن هذين الطالبين، تم الإفراج عنهما أمس السبت.

وكان الطالبان، وهما من طلاب التبادل العلمي التابعين لجامعة لينجنان في هونج كونج، قد ألقي القبض عليهما أول أمس الجمعة بسبب مشاركتهما في "تجمع غير مشروع" حيث شاركوا في مسيرة مع مجموعة ضمت نحو 50 طالبا، ويُعْتَقَد أن أحد الطالبين كان ملثما بالمخالفة لقانون حظر إخفاء الوجه.

من جانبها، كانت وزارة الخارجية الألمانية أكدت أنها تقدم الرعاية القنصلية للطالبين، وحسب تقرير لصحيفة "بيلد"، فإن الطالبين تابعان لكلية فنون كانت شهدت أعمال شغب مؤخرا.

وتشهد المنطقة الإدارية الخاصة في هونج كونج احتجاجات مناوئة للحكومة منذ أكثر من خمسة أشهر ويبدي المتظاهرون اعتراضهم على عدة أمور من بينها زيادة نفوذ الصين على هونج كونج.