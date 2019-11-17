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زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب المغرب

05:36 م الأحد 17 نوفمبر 2019
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب المغرب

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب المغرب

واشنطن - (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر قرية أمرصيدK في وسط غربي المغرب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ، اليوم الأحد، أن مركز الزلزال يبعد 22 كيلومترا جنوب شرقي أمرصيد وعلى عمق عشرة كيلومترات.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

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