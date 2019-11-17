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    إيران: إجراءات صارمة ضد المتظاهرين الذين شاركوا في أعمال التخريب

    04:20 م الأحد 17 نوفمبر 2019
    إيران: إجراءات صارمة ضد المتظاهرين الذين شاركوا في أعمال التخريب

    الاحتجاجات في إيران

    طهران - (د ب أ):

    قالت وزارة الاستخبارات في إيران إنها ستتخذ إجراءات قوية بحق المتظاهرين، الذين شاركوا في عمليات التخريب.

    ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (ارنا) عن الوزارة القول في بيان إنها "لن تدخر جهدا" في جهودها لضمان الأمن القومي للبلاد.

    وأصدر المدعي العام تحذيرا مماثلا للمتظاهرين أمس السبت، وفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)

    وقال المدعي العام الأول محمد جعفر منتصري: "بالتأكيد، يتم توجيه مثيري الشغب، من الخارج، وأنشطتهم تعتبر غير مشروعة وإجرامية (...) ومن هنا فسوف نتخذ إجراءات مناسبة ضدهم".

    وأضاف منتصري أنه يتعين على المواطنين أن ينأوا بأنفسهم عن مثيري الشغب هؤلاء حتى لا يتعرضوا للعقوبة.

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