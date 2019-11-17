رسميًأ.. وزير دفاع سريلانكا السابق رئيسًا للبلاد ويؤدي اليمين غدًا

كولومبو- (د ب أ):

أُعلِنَ رسميا في سريلانكا، اليوم الأحد، فوز وزير دفاع البلاد السابق، جوتابايا راجاباكسا بالانتخابات الرئاسية التي جرت أمس السبت.

وأعلن رئيس لجنة الانتخابات، ماهيندا ديسهابريا أن مرشح المعارضة راجاباكسا حصل على 6.9 مليون صوت.

ونال راجاباكسا 52.25 بالمائة من عدد الأصوات، مقابل 41.9 بالمائة لخصمه الرئيسي، مرشح الحزب الحاكم ساجيث بريماداسا.

ومن المقرر إقامة مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الجديد غدا الاثنين.

وكان مسؤولون حزبيون ذكروا في وقت سابق اليوم الأحد أن مرشح الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية بسريلانكا، ساجيث بريماداسا، قد أقر بهزيمته أمام خصمه، حتى قبل إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

وقال بريماداسا "لقد شهدنا فحسب أكثر الانتخابات الرئاسية هدوء في تاريخ جمهوريتنا المستقلة"، ودعا راجاباكسا إلى ضمان عدم حدوث أعمال عنف تستهدف أنصار حزبه، بعد الانتخابات.

ويواجه الفائز بالرئاسة لفترة تمتد 5 سنوات مجموعة من القضايا منها الأمن وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعديل الدستور، وتطهير المنظومة السياسية، وتعزيز الترابط الاجتماعي في تلك البلاد متعددة الأعراق والديانات.