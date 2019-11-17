السفير الأمريكي الجديد يصل إلى القاهرة

القاهرة - (مصراوي):

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في القاهرة، الأحد، وصول سفير الولايات المتحدة الجديد جوناثان كوهين إلى القاهرة.

وتقدّم السفير كوهين، اليوم الأحد، بأورق اعتماده إلى وزارة الخارجية المصرية.

كان السفير كوهينق أدّى اليمين كسفير مفوض فوق العادة إلى مصر يوم الخميس الماضي.

شغل السفير كوهين منصب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بالإنابه في الفترة من 1 يناير 2019 حتى 10 سبتمبر 2019 وذلك عقب أن شغل منصب نائب مندوب الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة.

كما شغل سابقاً منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية واليوروآسيوية، والذي يغطي قبرص واليونان وتركيا، وخدم كنائب رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في العراق. وشغل كوهين أيضاً منصب نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالإنابة في فرنسا بعد أن خدم كوزير مستشار للشئون السياسية هناك.

وتولّى أيضًا منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية في قبرص ومستشار للشئون السياسية العسكرية في السفارة الأمريكية في إيطاليا.

التحق كوهين بوزارة الخارجية الأمريكية كضابط في الخدمة الخارجية منذ عام 1986، وشملت المهام التي خدم من خلالها: مستشار سياسي لعملية المراقبة الشمالية من سفارة الولايات المتحدة في تركيا، وعدة مناصب مختلفة في العراق بما في ذلك المستشار السياسي لمكتب إعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية في الشمال وإربيل وعضو فريق حكومة سلطة التحالف المؤقتة، موظف سياسي في السفارة الأمريكية في السويد، ومسئول الاتصال بالرئاسة البلغارية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE).

كما كان مُساعدا تنفيذيا لرئيس البعثة الدبلوماسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في البوسنة، ومسؤول مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الخارجية الأمريكية، ومسؤول مكتب الناتو/البوسنة، ومسئول ضمن فريق الأمانة العامة والتنسيق لزيارات وزراء الخارجية بيكر وإيجلبرج وكريستوفر.

وفي وقت سابق من حياته المهنية، عمل كوهين منسقاً للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومسئول اقتصادي في الضفة الغربية في القنصلية الأمريكية العامة في القدس ومسئول الشئون القنصلية/اللاجئين في سفارة الولايات المتحدة في تايلاند.

حصل السفير الأمريكي على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية، وشهادة في دراسات الشرق الأدنى من جامعة برينستون عام 1985، ثم التحقبالجامعة العبرية في القدس ضمن منحة من الحكومة الإسرائيلية في 1985-1986، ونال درجة الماچستير في برامج الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون عام 1986.

السفير كوهين، الذي نشا في مدينة لاجونا بيتش، متزوج ولديه ابنتان.

يجيد التحدث بالفرنسية والسويدية والإيطالية، والعبرية بدرجة أقل ويدرس اللغة العربية، ويهوى ممارسة رياضة العدو والتزلج، كما إنه لاعب رجبي وكرة قدم سابق.