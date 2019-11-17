إسبر يعرب عن إيمانه بنظام القضاء العسكري الأمريكي

بانكوك- (د ب ا):

أعرب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر عن إيمانه بنظام القضاء العسكري في بلاده، وذلك عقب أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوا عن جنديين متهمين بارتكاب أعمال قتل في أفغانستان.

وقال إسبر خلال مؤتمر وزراء دفاع دول جنوب شرق آسيا"الاسيان"، المنعقد في بانكوك اليوم الأحد: "سوف أقول أولا إننا لدينا نظام قضاء عسكري فعال للغاية".

وأضاف أن أفراد الجيش الأمريكي مدربون من اليوم الأول على قوانين الصراع المسلح وكيفية التصرف خلال وقت الحرب .

وتأتي تعليقات إسبر بعدما أصدر ترامب أمس الأول الجمعة قرارا بالعفو عن اثنين من رجال الجيش، أحدهما كان محتجزا عقب إدانته بقتل رجلين في أفغانستان، والثاني تم اتهامه بالقتل غير القانوني في أفغانستان، وكان يمثل أمام المحكمة العرفية.

وقال إنه إذا لم يتصرف أي جندي وفقا للقوانين، سوف يتخذ الجيش الأمريكي إجراء "لضمان محاسبته".