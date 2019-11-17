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    مصدر طبي عراقي: إدراج أكثر من 700 إعاقة مزمنة خلال المظاهرات

    01:13 م الأحد 17 نوفمبر 2019
    مصدر طبي عراقي: إدراج أكثر من 700 إعاقة مزمنة خلال المظاهرات

    المظاهرات

    بغداد - أ ش أ

    أكد مصدر طبي عراقي أن أكثر من 700 إصابة خلال المظاهرات في عدد من المحافظات العراقية أدرجت ضمن الإعاقات المزمنة..مبينا أن العديد من الحالات ما زالت في المستشفيات.

    وقال المصدر - في تصريح أورته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم /الأحد/ - إن "الإصابات التي سجلت خلال فترة التظاهرات متباينة، تضم حالات اختناق بالغاز، وحالات دهس، وإصابات مباشرة بالرصاص الحي"، وأغلب الإصابات كانت إصابات مباشرة بقنابل الغاز، وبعضها بالرصاص الذي أصاب أطراف المتظاهرين، وخاصة أقدامهم.

    وأضاف أن بعض الإصابات كانت قريبة من النخاع الشوكي، وتسببت في حالات إعاقة لا يمكن علاجها.. مشيرا إلى أن هناك حالات لا تزال داخل المستشفيات، وبعضها يحتاج إلى عمليات جراحية، بينما نقل بعض الأهالي ذويهم المصابين إلى مستشفيات خاصة لتلقي العلاج.

    وتشهد بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق مظاهرات شعبية واسعة منذ أكتوبر الماضي، والتي ابتدأت بمطالب لتوفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وتطورت إلى مطالب أخرى أبرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور.

    هذا المحتوى من

    Asha
    المظاهرات في العراق بغداد المحافظات العراقية الإعاقات المزمنة

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