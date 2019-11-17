كوبا تحتفل بالذكرى الـ500 لتأسيس "هافانا"

هافانا- (د ب أ):

واصلت كوبا أمس السبت، بالتوقيت المحلي، الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ500 لتأسيس عاصمتها، هافانا.

وانضم ضيوف أجانب، بينهم الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا أولاند، إلى الرئيس ميجيل دياز-كانيل، مساء أمس السبت في هافانا، بعد عرض للألعاب النارية فوق ميناء هافانا أمس.

ونقلت صحيفة "جرانما" اليومية الرسمية عن دياز-كانيل قوله للضيوف إن "هافانا، مدينة العلوم والرقص والسينما والأدب والأحداث الرياضية، ومثال للمقاومة الليبرالية الجديدة، وهي أيضا مدينة الكرامة ومعقل المقاومة ضد الحظر الأمريكي غير العادل".

وتأسست هافانا في 16 نوفمبر 1519، على يد الفاتح الاسباني، دييجو فيلاثكيث، باسم ملك إسبانيا، وكانت ثاني مدينة يؤسسها الإسبان في العالم الجديد.

وأدت عمليات هجوم من قبل قراصنة خلال النصف الأول من القرن الـ16 إلى بناء دفاعات عسكرية حول هافانا، مما جعلها "أفضل مدينة دفاعية في العالم الجديد"، كما يصفها الموقع الإلكتروني للمدينة.

وهافانا، التي يبلغ عدد سكانها 2.1 مليون نسمة هي مقر الهيئة التشريعية الوطنية.

وأعلن إدراج بلدة هافانا القديمة، بمبانيها التي تعود للعهد الاستعماري، وأخرى تحمل مظاهر الفن الحديث، ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو).