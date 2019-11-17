انتخابات برلمانية في بيلاروسيا تحت مراقبة أوروبية

مينسك- (د ب أ):

تجري بيلاروسيا، الجمهورية السوفيتية السابقة في أوروبا الشرقية، اليوم الأحد انتخابات لاختيار برلمان جديد تحت مراقبة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ويُنظر إلى الانتخابات بشكل واسع باعتبارها مقياسًا لسلطة الرئيس ألكساندر لوكاشينكو، الذي قاد البلاد لمدة ربع قرن ومن المقرر أن يخوض الانتخابات لإعادة انتخابه العام المقبل.

ويدعم أعضاء البرلمان من مختلف الأحزاب السياسية الرئيس بشكل عام.

يشار إلى أن روسيا المجاورة هي الحليف الأقرب لبيلاروسيا، وتتمتع الدولتان بحدود مفتوحة وتكامل اقتصادي وعسكري.

وانتقدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي لديها أكثر من 400 مراقب في بيلاروسيا لمراقبة التصويت، الانتخابات البرلمانية الأخيرة قبل ثلاثة أعوام ووصفتها بأنه "شابها الكثير من المخالفات وانعدام الشفافية".

وتم فتح مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة صباحًا (05:00 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد، ومن المقرر إغلاقها في الساعة 8 مساءً (17:00 بتوقيت جرينتش).