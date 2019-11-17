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    إيطاليا تلزم المدارس الحكومية بتدريس مشكلة تغير المناخ

    10:16 ص الأحد 17 نوفمبر 2019
    إيطاليا تلزم المدارس الحكومية بتدريس مشكلة تغير المناخ

    لورنزو فيورامونتي

    روما /أ ش أ/

    أعلن وزير التعليم الإيطالي لورنزو فيورامونتي إلزام المدارس الحكومية بتدريس تغيرات المناخ، لمدة 33 ساعة في العام أي بمعدل ساعة في الأسبوع، وذلك بدءا من سبتمبر 2020.

    وقال فيورامونتي "أريد أن أجعل نظام التعليم الإيطالي أول نظام تعليمي يضع البيئة والمجتمع في صلب كل ما نتعلمه في المدرسة.. عندما تدخل التغييرات الجديدة حيز التنفيذ، ستكون إيطاليا الدولة الأولى في العالم التي تجعل تعليم تغير المناخ إلزاميًا.. ولن يقتصر التركيز على دراسة تغير المناخ، إذ ستبحث المدارس الإيطالية أيضًا عن طرائق لتطبيق الاستدامة في المواد التقليدية".

    هذا المحتوى من

    Asha
    لورنزو فيورامونتي وزارة التعليم الإيطالية المدارس الحكومية تغير المناخ
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