الزيارة الأولى منذ ربع قرن.. ولي عهد بريطانيا وقرينته في نيوزيلاندا

ولنجتون- (د ب أ):

وصل الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا وزوجته كاميلا إلى نيوزيلندا، الأحد، في ثالث زيارة مشتركة لهما لتلك الدولة.

وسيسافر أمير ويلز ودوقة كورنيل، الذين كانت أخر زيارة لهما لنيوزيلندا قبل أربع سنوات، خلال الزيارة التي تستغرق 6 أيام، إلى خليج الجزر بما في ذلك أراضي معاهدة وايتانجي في نورث إيلاند وكذلك كرايستتشيرش وكايكورا في ساوث أيلاند.

وستكون هذه هي المرة الأولى منذ 25 عامًا التي يزور فيها أحد أفراد العائلة المالكة وايتانجي، الواقعة على بعد 230 كيلومترًا شمال أوكلاند، حيث تم التوقيع على الوثيقة التأسيسية للدولة من قبل ممثلي التاج البريطاني وأكثر من 500 من رؤساء الماوري في عام 1840.

وسيتوجه الزوجان بعد ذلك إلى كرايستتشيرش لرؤية إعادة إعمار المدينة بعد الزلزال المدمر الذي وقع في عام 2011 وكذلك لدعم المتضررين من هجمات 15 مارس الإرهابية.