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    "الصفدي" يسحب اسمه من ترشيحات رئاسة الحكومة اللبنانية ويعلن دعمه للحريري

    12:09 ص الأحد 17 نوفمبر 2019
    "الصفدي" يسحب اسمه من ترشيحات رئاسة الحكومة اللبنانية ويعلن دعمه للحريري

    محمد الصفدي

    بيروت - (أ ش أ):
    أعلن الوزير والنائب السابق محمد الصفدي، سحب اسمه من التداول كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، معلنا دعمه أن يتم إعادة تكليف سعد الحريري بترؤس الحكومة المرتقبة وتأليفها.

    هذا المحتوى من

    Asha
    حكومة لبنان محمد الصفدي سعد الحريري
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