"الصفدي" يسحب اسمه من ترشيحات رئاسة الحكومة اللبنانية ويعلن دعمه للحريري
12:09 ص الأحد 17 نوفمبر 2019
بيروت - (أ ش أ):
أعلن الوزير والنائب السابق محمد الصفدي، سحب اسمه من التداول كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، معلنا دعمه أن يتم إعادة تكليف سعد الحريري بترؤس الحكومة المرتقبة وتأليفها.
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