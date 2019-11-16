طهران: قوات الأمن تمارس ضبط النفس واستعادة الهدوء أولوية

القاهرة – مصراوي:

حذر وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني، المحتجين بأن قوات الأمن تمارس ضبط النفس حتى اللحظة، رغم مقتل العشرات في التظاهرات التي اندلعت منذ الأمس.

وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن قوات الأمن ستتحرك لأن استعادة الهدوء أولوية.

أعلنت مصادر إيرانية معارضة أن الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في زنجان شمال غربي العاصمة طهران.

ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) الإخبارية الليلة دون مزيد من التفاصيل.

وارتفع عدد قتلى احتجاجات إيران التي اندلعت على خلفية رفع أسعار البنزين، إلى 11 شخصا بعد مقتل متظاهر في سيرجان البارحة.